AKB48¤Î20¼þÇ¯µ­Ç°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë½Ð±é¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¿Íµ¤ÀäÄº´ü¤ËÅÅ·âÂ´¶È¤·¤¿32ºÐ¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬ÉðÆ»´Û¤ËÅÐ¾ì¡Ä¡£?·ãÊÑ?¤·¤¿»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖAKB48¤Î20¼þÇ¯µ­Ç°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤è¡×¤È4Æü¤«¤é7Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿AKB48¤Î20¼þÇ¯µ­Ç°¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ÖAKB48 20th Year Live Tour 2025 ¡ÁPARTY¤¬»Ï¤Þ¤ë¤è¡Á¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µNMB48¤ÇAKB48¥Á¡¼¥àB¤ò·óÇ¤¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÏÊÕÈþÍ¥µª