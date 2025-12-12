勤務時間中に約3800回、舟券を購入していました。 ギャンブルを繰り返し、不相応な借金をしたなどとして、県警は30代の男性巡査部長を減給の懲戒処分としました。 12日付けで減給6か月の懲戒処分を受けたのは、県南地区の警察署に勤務する30代の男性巡査部長です。 県警によりますと、巡査部長は2022年10月頃から今年9月頃までの約3年間にわたり、勤務時間中にインターネット投票を利用して、ボートレ