【ロサンゼルス共同】米大リーグ、ドジャースの山本由伸（27）が、来年3月に開催される野球の国・地域別対抗戦、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する見通しであると11日、球界関係者が明らかにした。