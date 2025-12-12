プロ野球・ヤクルトの石川雅規投手が12日、契約更改交渉に臨み800万円ダウンの3200万円(金額は推定)でサインしました。プロ24年目、球界最年長の45歳で挑んだ今季は8試合に登板し2勝4敗1ホールド防御率8.13の成績。NPB史上初のプロ入りから24年連続勝利を達成しました。今季を振り返り石川投手は「2勝できたんですけど、序盤で打たれるゲームが多くて、一軍の先発としての力にはなれなかった悔しい思いがあります。24年間やってき