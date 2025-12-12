記者会見する名古屋鉄道の高崎裕樹社長＝12日午後、名古屋市名古屋鉄道は12日、名古屋駅周辺の再開発で計画する新たな複合ビルの着工予定時期を「未定」にすると発表した。これまでは2027年度としていた。施工事業者の人手不足などが要因だと説明した。26年度に着手するとしていた既存ビルの解体や、40年代前半だった全面開業の時期も、同様に未定とした。計画を巡っては米ハイアット系の高級ホテル「アンダーズ」が複合ビル