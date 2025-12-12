現役ドラフトでヤクルトから阪神に加入した浜田太貴外野手（２５）が１２日、兵庫・西宮市内で入団会見を行い、「まだ２桁（本塁打を）打ったことがない。まずは２桁打ちたい」と新天地での活躍を誓った。２０２２年の開幕戦では藤浪から一発を放つなどプロ７年間で通算１８本塁打をマーク。未完の和製大砲は「不安はあったんですけど、強いチームにいけるというワクワク感がありました」と移籍を歓迎。「人見知りなので、人と