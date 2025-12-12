¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁ´ÆüËÜÃË»ÒÂåÉ½¤Î¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¤Î²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀî¹ç½Ó°ì¡Ê62¡Ë¤¬¡¢ÂÎ¤ËÄË¤ß¤ò´¶¤¸ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÀî¹ç½Ó°ì¡¢Â­¤ÈÇÙ¤Î·ìÀò¤¬¼Ì¤Ã¤¿¥¨¥³¡¼¼Ì¿¿Àî¹ç½Ó°ì¡¢ÂÎ¤ËÄË¤ß¤ò´¶¤¸ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¤òÊó¹ð12·î11Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿Instagram¤Ç¡Ö¿ôÆüÁ°¡¢±¦¤Î¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤À¤±¤¬ÄË¤¤¡Ä¤Ç¤â¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤Ê¡©¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤¿Á°Æü¤ÎÌë¡£¼¡¤ÎÆü¤ÎÄ«ÄË¤ß¤Ï·ë¹½¤Ò¤É¤¯