名古屋鉄道は12月12日、名古屋駅地区の再開発について、全てのスケジュールを「未定」にすると発表しました。名鉄によりますと、解体や新築工事を担う施工予定者の選定を進めてきましたが、人材確保が難しく、工事体制の構築が困難だとして、応募していた業者から辞退の申し出があったということです。当初は2026年度に解体着工、2027年度に新築着工の予定でしたが、いずれも「未定」と発表しました。一方、名鉄百貨