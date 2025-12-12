九州電力は川内原発1号機の定期検査を終え、来月16日、通常運転に復帰すると発表しました。 川内原発1号機は、ことし10月16日から国が1年1か月ごとの実施を義務付けた定期検査に入っています。 九州電力はきょう12日会見を開き、1号機は今月18日の午後5時半に原子炉を起動し、翌19日の午前5時に核分裂が安定的に続く「臨界」の状態に到達させたあと、21日の午後9時半に発電を再開する予定だと発表しました。 116の検査項目のう