¥×¥íÌîµåµð¿Í¤Î¸µ¥³¡¼¥Á¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤Î¥Ç¡¼¥ÖÂçµ×ÊÝ»á¡Ê58¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯12·î11Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¾®ÎÓ»ê»á¡Ê57¡Ë¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥ÖÆ°²è¤Ë½Ð±é¤·¡¢µð¿Í¤¬º£µ¨¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£ ¡Ö¥ª¥Õ¤Ë40²¯±ß¤òÅê»ñ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÉé¤±¤Æ¤Ï¤À¤á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë½¢Ç¤2Ç¯ÌÜ¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¤â70¾¡69ÇÔ4Ê¬¤±¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¥ê¡¼¥°3°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ ¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È