JA県経済連によりますと、ことし取り引きされた県産の荒茶価格は去年の2.2倍で、平成以降で最高値となりました。 ことしの荒茶の取り引きは4月7日から先月28日まであり、1キロあたりの平均価格は1919円でした。 889円だった去年の2.2倍となり、記録が残っている平成以降、最高値を更新しました。 一番茶から四番茶、秋冬番茶まですべてのシーズンを通して取引価格が大幅に上昇し、特に飲料メーカー向けに需要