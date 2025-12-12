寒い日は、とにかく早くあったかいご飯が食べたい……！ そんな気分に応えてくれるのが、超特急バージョンの簡単カレー。火が通りやすいピーマンと豆腐を使えば、煮込みはたったの5分。ひき肉のうまみとスパイスの香りがふわっと広がり、みそとウスターソースが深みを添えてくれます。最後の一口までおいしいスピード満点の一皿です。『豆腐とピーマンのカレーそぼろ煮』のレシピ材料（2人分）豚ひき肉……200g ピーマン……3個 絹