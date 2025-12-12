１２日の東京株式市場で日経平均株価は３日ぶりに反発。前日の米市場でＮＹダウが最高値に上昇したことが好感され、日経平均株価が値を上げＴＯＰＩＸは最高値を更新した。 大引けの日経平均株価は前日比６８７円７３銭高の５万０８３６円５５銭。プライム市場の売買高概算は２２億３５０５万株。売買代金概算は６兆４２６４億円となった。値上がり銘柄数は１３８２と全体の約８５％、値下がり銘柄数は１８８、変わらずは