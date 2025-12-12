アジア・コモディティ騰落率ランキング＝12/12営業日時点＝ 上海銅 1.36％ 大連とうもろこし 0.26％ 上海ゴム 0.26％ 上海異形鉄筋 -0.55％ 上海重油 -1.12％ 大連ポリエチレン -1.27％ ＊数値は前日比％