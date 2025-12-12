メインシナリオ・・・9日以降、断続的に年初来の高値を更新しており、上値探り再開となっている。きょう、昨年7月23日以来の高値水準となる8.649円まで一時上昇しており、目先の上値目標として昨年7月19日の高値8.839円が意識されている。その水準を上抜くようなら、昨年7月12日の高値8.990円や9.000円の節目を試す可能性がある。 サブシナリオ・・・一方、8.500円の節目を割り込めば、4日の安値8.447円や一目均衡表の基準線