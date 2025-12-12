メインシナリオ…陽線引けする日が多く、堅調な推移を見せている。一目均衡表の転換線にサポートされて、上値を追う展開が見込まれる。その場合の最初のポイントは、2018年2月26日の高値9.293となる。ここ抜けてくると、9.500円の節目、2015年8月7日の高値9.873などがターゲットとなりそうだ。 サブシナリオ…一方、下落した場合は、転換線の9.157、12月1日の安値9.054、9.000円の節目などを試す動きとなりそうだ。