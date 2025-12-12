メインシナリオ・・・買い優勢、156円台回復に注目。11日に154.95まで下落後、反発となっている。12月に入り、154円台では買い意欲が強い。買い優勢となれば、156円台回復がポイントになる。これに成功すれば、前日の高値156.16や節目の156.50、さらには157.00が視野に入る。157円台に乗せるようなら、11月20日の高値157.89や節目の158.00が意識される。 サブシナリオ・・・売りが先行すれば、前日の安値154.95が最初の関門。