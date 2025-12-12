2025年シーズン、セ・リーグは阪神・佐藤輝明が40本塁打、パリーグは日本ハム・レイエスが32本塁打を記録し、いずれも本塁打王の初タイトルを手にした。その一方で、不運なアクシデントや疑惑の判定などにより、“幻の本塁打”に泣いた選手も存在した。【久保田龍雄/ライター】【写真特集】伝説を次々作った甲子園の怪物たち最後の最後まで尾を引いた逆転2ランが幻と消えたばかりでなく、監督があわや退場という騒動に発展した