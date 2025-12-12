【新華社ウルムチ12月12日】中国新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州アルタイ地区では10日、この冬最も広い範囲で強風と気温低下、大雪に見舞われ、アルタイ市、富蘊（コクトカイ）県など山沿いの地域では、中程度の降雪から所により大雪になった。コクトカイ県環境衛生部門は、悪天候に迅速に対応し、除雪車59台と専門作業員200人以上から成る除雪チームを編成。24時間態勢の当直と気象情報連動メカニズムを構築し、「雪が