女芸人No.1決定戦12月13日に行われる「女芸人No.1決定戦 THE W 2025」で、霜降り明星の粗品が初めて審査員に加わることが話題になっている。テレビやネットでの発言がたびたび注目され、多方面で活躍を続けている粗品が、低迷気味の「THE W」を変えることができるのか、世間の期待が高まっている。【ラリー遠田/お笑い評論家】＊＊＊【写真】粗品や千原ジュニアが「めちゃくちゃ上手いな」と絶賛する若手実力派コンビ「THE W」