大阪府守口市で長屋の住宅が燃える火事があり、現在も消火活動が続いています。【写真を見る】【速報】「1階から火が見えます」 住宅街の2階建て長屋住宅で火事現在も消火活動中大阪・守口市きょう午後2時半ごろ、「1階から火が見えます」と通行人から119番通報がありました。【空撮写真を見る】住宅街を覆いつくすほど煙があがる…消火活動が続く火災現場消防によりますと、現場は4軒が連なる2階建ての長屋住宅で、現在