甲子園球場＝兵庫県西宮市日本高野連は12日、第98回選抜高校野球大会（来年3月19日から13日間・甲子園）の21世紀枠候補として、甲子園大会に春夏通算12度出場している郡山（近畿＝奈良）や、選手18人で秋季高知県大会8強の高知農（四国）など9校を発表した。ほかに士別翔雲（北海道）名取北（東北＝宮城）上尾（関東・東京＝埼玉）若狭（北信越＝福井）四日市（東海＝三重）山口鴻城（中国）長崎西（九州）を選出。山口鴻城以