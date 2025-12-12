多摩川ボートの5日間開催「第36回日本モーターボート選手会会長賞」は、12日に3日目が行われた。初日ドリーム戦メンバーの山口裕二（46＝長崎）が、予選を6位で通過した。急激に気温が下がって強風の影響が大きかった3日目は、多摩川にしては珍しく4R以降で安定板を使用。「自分の調整が後手に回ってしまった」と安定板の対応を反省していたが、それでも2、1着と上々の結果。「着は取れたけどギリギリだった」と頭をかいたが、