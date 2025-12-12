2024年度に日本が排出したCO2＝二酸化炭素の量は9.1億トンで、記録の残る1990年度以降で最少を更新しました。資源エネルギー庁は、2024年度の「エネルギー需給実績の速報値」を発表しました。2024年度に日本が排出したCO2＝二酸化炭素の量は9.1億トンで、記録の残る1990年度以降で最少を更新したということです。石油や石炭などCO2の排出が多くなる「化石燃料」の消費が減ったことや、島根県の島根原発や宮城県の女川原発が再稼動