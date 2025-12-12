「石原裕次郎生誕90年祭」が12日、東京・西武渋谷店で始まり、オープニングセレモニーに舘ひろし（75）が出席した。87年に52歳で亡くなった昭和の大スター、石原裕次郎さんの映画、ドラマに関連した展示が見られるほか、コラボ商品の発売などがあり、裕次郎さんの誕生日である28日まで開催される。刑事ドラマシリーズ「西部警察」の音楽に乗って登場した舘は「もう90年たったの？そうですか…。ご存命でいたら90歳。亡くなったの