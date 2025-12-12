年に数回レベルの非常に強い寒気が上空に流れ込んでいる影響で、北海道内は厳しい寒さに加えて日本海側を中心に雪や風が強まっています。１２月１１日から断続的に雪が降り続いている北広島市から中継です。北広島市の国道３６号線に来ています。粒の小さい雪が、風で横に流されるように降っていますね。顔にバチバチと当たって非常に痛いなと感じます。北広島市は積雪が２９センチ。そして一晩で一気に１４センチ降りました。木を