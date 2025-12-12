9日の第4回現役ドラフトでヤクルトから阪神に移籍した浜田太貴外野手（25）が12日、兵庫県西宮市内の球団施設で入団会見に臨んだ。背番号は「32」に決まり「不安はあったが、強いチームに行けるというワクワク感があった。一番は野球をしに来ているので、頑張りたい」と意気込んだ。阪神ファンの印象を問われ「神宮球場も、半分くらいまで埋まるほど、熱いファンだった。いいプレーをしたら褒めてくれるし、悪いプレーをしたら