「SUPER EIGHT」の横山裕（44）が11日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。恋愛経験について語る場面があった。事前取材でインタビュアーのお笑いトリオ「3時のヒロイン」福田麻貴は「結婚の話をしたりします？」と質問。横山は「いやせえへんな。そんなん聞かれへんし」と打ち明けた。結婚願望については「漠然としたいなと思っていますけど、なんかリアルじゃないっていうか」としたものの、