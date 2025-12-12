12日（金）、令和7年度天皇杯・皇后杯 JVA全日本バレーボール選手権大会のファイナルラウンド2回戦が東京体育館で行われ、アイシンティルマーレ碧南（愛知・V）と早稲田大学（東京・大学）が対戦した。 全日本インカレで失セット0の完全優勝を果たした早稲田と今シーズンのVリーグ男子西地区で3位につけているT碧南の一戦。カテゴリーを超えての対決となった。 川野琢磨ら主力を起用