国税庁仙台国税局は12日、部下に「ばかか」と発言するなどのパワハラがあったとして、40代の男性管理職員を減給10分の1（3カ月）の懲戒処分にした。男性は「要点だけでよい業務説明を一からされ、イラっとした。大変申し訳ない気持ちだ」と話している。同局では9月に馬場健前局長が国税庁からパワハラで減給処分を受けており「非行が相次いだことを重く受け止め、再発防止を図る」としている。同局によると、男性は昨年9月〜