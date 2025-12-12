青森県の宮下知事（右手前）から被害状況の説明を受ける国民民主党の玉木代表＝12日午後、青森県八戸市国民民主党の玉木雄一郎代表は12日、最大震度6強を8日に観測した青森県八戸市を訪れ、被害状況を視察した。校舎の基礎が損傷し休校が続く県立八戸東高校で、宮下宗一郎知事と面会し「与野党関係なく支援する」と伝えた。被害の説明を受けた後、記者団に「生活に密着した教育や医療が大きな被害を受けている。関係省庁と連携