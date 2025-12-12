元ソフトバンクの和田毅氏（44）が、元ソフトバンク監督・工藤公康氏（62）の「工藤公康officialYouTubeチャンネル」に出演。現役時代に大切にしていたランニングについて語った。プロ生活で一貫して取り組んだのはランニング。ときには「気を失うまで走り込んだ」と明かした。和田氏は「走ることは自分の身体を自分で操作すること。全部連携した一連の動作なので、すべて繋がっていないとうまく走れない」と説明した。