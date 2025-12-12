12日午前11時44分に、北海道や青森県などで震度4のやや強い地震が発生しました。震度4を観測した青森・八戸市から、FNN取材団・林ひなの記者がお伝えします。8日の夜に八戸市で震度6強を観測した地震により、鉄塔の一部に破損が見つかった市内のNTTの鉄塔近くから、安全を確保してお伝えします。倒壊の恐れがある高さ70メートルの鉄塔ですが、NTTによりますと、正午ごろに発生した地震による異常は確認されていないということです