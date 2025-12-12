お笑いコンビ「きつね」の大津広次（36）が11日深夜、テレビ朝日「上田ちゃんネル」（木曜深夜1・26）に出演。「スーパー淋病」に罹患した過去を明かした。SNSのDMでセクシー女優から食事に誘われ、その後、関係を持った大津。「それから連絡が取れなくなって。1回きりだったんだなと思って1週間ぐらい過ごしたら…」性器に激痛が。「えげつないぐらい痛い。何回か患ったことあるけど、このレベルはなかなかない」と病院へ。