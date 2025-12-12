演歌歌手水森かおり（52）が12日、東京・港区の長谷寺に眠る恩人・徳間康快さんの墓前に、NHK紅白歌合戦に23年連続出場が決まったことを報告した。徳間さんは所属レコード会社の元社長で育ての親。2000年（平12）に78歳で亡くなった。「『紅白に出るような歌手になれ』とお会いするたびに励まして見守ってくれました。『水森かおり』という名前も（所属事務所の）長良じゅん会長と2人で選んでくださった。本当に私にとっては恩人な