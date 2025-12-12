ボクシングＷＢＡ世界バンタム級王座統一戦（１７日、両国国技館）で、正規王者・堤聖也（２９＝角海老宝石）と対戦する暫定王者ノニト・ドネア（４３＝フィリピン）が１２日、都内で公開練習を行った。４３歳の高齢ながらも「素晴らしいボクサーになっている」と自信を示し、元４階級制覇王者の井岡一翔（志成）が堤勝利と予想したことには「言わせておけばいい」と受け流した。この日は入念なウオーミングアップを行い、シャ