【モデルプレス＝2025/12/12】女優の加藤あいが12月12日、都内にて開催された「オーソモル・ビューティ」のアンバサダー就任発表会に登壇。広告出演の発表としては9年ぶりに公の場に登場し、大切にしている習慣を語った。【写真】3児の母・42歳美人女優、9年ぶり広告イベントで変わらぬスタイル披露◆加藤あい、9年ぶりに広告イベント登場ホワイトのスーツスタイルで登壇した加藤。インナーケアで心がけていることを尋ねられると「