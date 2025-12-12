劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の大ヒットを受け、テレビシリーズ『チェンソーマン 総集篇』と劇場版『チェンソーマン レゼ篇』が一夜で楽しめる初のオールナイト上映が、12月19日23時30分から全国5大都市5劇場で開催されることが決定。さらに、米津玄師「IRIS OUT」にのせてレゼが踊る、MAPPA制作のスペシャルダンスアニメーション動画が、米津の公式SNSアカウントにて公開された。【写真】『チェンソーマン』総集篇＆劇場版