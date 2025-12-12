©LAPONE ENTERTAINMENTJO1が、12月11日に結成6周年を迎え、12月12日にはファンクラブ開設記念日である「JAMの日」を迎えた。これを記念し、アニメ『しまじろう』の定番曲をカバーした「ハッピー・ジャムジャム（JO1 ver.）」を12月12日0時よりサプライズで配信リリースした。また、同曲を初披露した＜JO1 5th Anniversary 〜祭り〜＞でのライブ映像も併せて公開された。ファンネームの“JAM”にかけ、白岩瑠姫がこれまでも活