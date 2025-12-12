青森県八戸市の美術館「八戸市美術館」が2025年12月12日、開催中の「古代エジプト美術館展」の閉幕の知らせを公式ウェブサイトで公開した。「地震の影響により、当展覧会の展示品数点に損傷が確認された」8日の23時15分ごろに発生した青森県東方沖を震源とする地震では、青森県八戸市などで最大震度6強を観測した。気象庁では「北海道・三陸沖後発地震注意情報 」を発表中だ。12日11時44分頃にも、青森県東方沖を震源地とする最大