俳優の舘ひろしが１２日、東京・西武渋谷店Ａ館で行われた「石原裕次郎生誕９０年祭」の初日オープニングセレモニーに出席した。昭和の大スター・石原裕次郎さん（享年５２）が出演した映画やドラマ関連の展示に加え、新発表のオリジナルグッズやコラボ商品が販売される。会場を見渡した舘は「懐かしい」としみじみ。石原さんと出会った刑事ドラマ「西部警察」（１９７９〜８４年）を「映画のスケールを超えるような、すごい