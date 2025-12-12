メ～テレ（名古屋テレビ） 名鉄は12日、名古屋駅地区の再開発計画のスケジュールが大幅に遅れると発表しました。 名鉄は12日午後に会見を開き、2027年度に着工して2033年度にほぼ完成する見通しだった名古屋駅の再開発計画について、スケジュールがすべて未定になったと発表しました。 施工業者が人手不足を理由に入札を辞退し、解体工事に着手できなくなったためです。 また、建設工事費が当初の見積