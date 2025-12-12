米津玄師が、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌、「IRIS OUT」に合わせて、タイトルロールでもあるレゼが踊るスペシャル動画を米津玄師の公式SNSアカウンスにて公開した。本映像は、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の制作を手がけたMAPPAが、新規に描き下ろしたアニメーション映像。「IRIS OUT」の楽曲に合わせ、レゼがオリジナルダンスを披露している。彼女の代名詞ともいえる「ボン！」というセリフに合わせて首元のピンを