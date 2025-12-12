俳優・竹内涼真の姿に衝撃が走った。竹内はＮｅｔｆｌｉｘの映画「１０ＤＡＮＣＥ」（１８日から世界独占配信）に町田啓太とダブル主演する。井上佐藤氏の漫画が原作で、２人のダンサーが激しくぶつかり合いながら、互いの愛に突き動かされていくストーリーだ。配信開始を前に、Ｎｅｔｆｌｉｘの公式ＳＮＳでは「生き方も性格も正反対な二人」と作品のビジュアルを投稿。竹内は金髪で胸板が盛り上がり、腰にはタトゥーのよう