来春の第９８回センバツ高校野球大会（２０２６年３月１９日開幕・甲子園）の２１世紀枠の各地区候補９校が１２日、日本高野連より発表され、関東・東京からは今秋埼玉４強の上尾が選出された。２１世紀枠については９校のうち２校が、一般選考とともに２６年１月３０日の選考委員会で決定する。上尾は１９５８年創立の県立校。部員は学業と野球部活動を両立する中、数年間にわたり好成績を残しながら、強豪校に惜敗するなどし