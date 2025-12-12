犬を怖がらせず触る方法などを学ぶ小学生岡山市 岡山市で小学生が保護犬と触れ合い、命の大切さや飼育する責任について学びました。 （保護犬との触れ合い）「震えてるのは？」「やっぱり（人が多くて）怖い」「緊張してるんやって」「大丈夫だよ」「大丈夫だよ」 子どもたちに命の大切さを伝えようと、岡山市が毎年開いている体験授業です。岡山市北区の大野小学校の5年生が犬たちと触れ合いました。 犬たちは