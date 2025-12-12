岡山県教育委員会岡山・北区内山下 岡山県教育委員会は、教師によるSNSグループが女子児童の盗撮画像を共有したとされる事件で備前市立の小学校教師が再逮捕されたことを受けて、盗撮防止に向けたガイドラインを新たに策定する方針です。 ガイドラインには、ソフト・ハード両面での対策を盛り込みたい考えで、専門家のアドバイスを受けながら策定したいとしています。 校内での環境整備策などを盛り込む予