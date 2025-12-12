天然植物活力液「HB-101」などのバイオ商品を展開する株式会社フローラが、2025年12月12日正午より公式ネットショップを全面リニューアルオープン。モバイル端末からの視認性や操作性を向上させるとともに、購入回数に応じてお得になる新たな会員制度を導入しました。 フローラ「公式ネットショップ リニューアル」 リニューアル日時：2025年12月12日(金) 正午URL：https://www.hb-101.co.jp/主な変更点：デザイン