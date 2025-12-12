ブルボンから、「おしゃれキャット」のマリーをデザインしたバレンタイン向け商品「ディズニー／ガトー＆トリュフアソート」が登場！4種類の洋菓子を一箱に詰め合わせ、かわいらしい限定デザインで展開されるアソートギフトです。 ブルボン「ディズニー／ガトー＆トリュフアソート」  発売日：2025年12月9日(火)価格：オープンプライス販売場所：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など内容量：9袋(ショコラミル