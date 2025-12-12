東武百貨店 池袋本店にて、計54店舗が集結する「第3回 芋・栗・あんこフェス」を2025年12月9日より開催中。焼きたての焼き芋食べ比べや、芋・栗・あんこを使用した多彩なスイーツ、初企画となる詰め放題イベントなどが展開される食の祭典です。 東武百貨店 池袋本店「第3回 芋・栗・あんこフェス」 開催期間：2025年12月9日(火)〜15日(月)開催場所：東武百貨店 池袋本店 8階催事場営業時間：午前10時〜午後7時